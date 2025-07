La construcció sosté el creixement

Publicat per Joan Ramon Baiges Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

L’economia andorrana va tancar el 2024 amb una evolució global positiva, però amb signes de desacceleració en un dels seus motors històrics: el turisme. Així ho recull L’avenç del PIB nominal i real: evolució sectorial i trimestral, publicat pel departament d’Estadística, en què es constata que el PIB real va créixer un 3,4% respecte de l’any anterior, impulsat sobretot pel sector de la construcció (+7,6%), però amb un creixement molt discret del subsector que agrupa el comerç, l’hostaleria, el transport i les comunicacions, que només ho va fer en un 0,5%.

L’activitat constructiva es manté sòlida i permet l’expansió

Estadística apunta literalment que “el subsector del comerç, hostaleria, transport, informació i comunicacions creix el 0,5%”, un ritme que contrasta amb el comportament d’altres àrees del sector serveis i amb l’evolució del conjunt del PIB. Aquesta dada és especialment significativa tenint en compte que aquest subsector representa gairebé el 28% del valor afegit brut (VAB) de l’economia andorrana i està estretament vinculat a la despesa turística, tant de visitants com de residents.

Tot i l’alentiment d’aquest subsector, l’any passat es va tancar amb una xifra global de PIB real de 2.988 milions d’euros, una evolució que consolida la recuperació després de la crisi de la covid-19. El document oficial afirma que “amb l’estimació avançada del PIB real de l’any 2024, es mostra l’estabilització de l’economia després de l’impacte provocat per la pandèmia”.

L’activitat industrial recupera un comportament més estable

En paral·lel, el PIB nominal es va situar en 3.732 milions d’euros, un augment del 6,6% respecte al 2023. L’increment generalitzat dels preus i l’activitat explica la diferència entre la variació nominal i la real. Per càpita, l’indicador també mostra una evolució a l’alça: el PIB nominal per càpita se situa en 42.853 euros (+4,2%), mentre que el PIB real per càpita és de 34.313 euros (+1%).

El contrast entre sectors és una de les claus per entendre les dinàmiques actuals. El sector de la construcció va liderar el creixement amb un augment real del 7,6%. Segons Estadística, “la construcció, que representa el 8,9% del VAB a l’any 2024, ha experimentat una notable i sostinguda recuperació”. Aquest comportament es manté des del 2016, superant amb escreix l’impacte de la crisi sanitària.

També destaca el sector industrial, amb una variació positiva del 3,4%. Aquesta activitat ha registrat oscil·lacions importants en els darrers anys, però el 2024 torna a un comportament més estable, segons les dades recollides. Pel que fa a l’agricultura, el creixement ha estat molt modest (+0,6%), en línia amb el pes reduït del sector (0,5% del VAB), mentre que la resta del sector serveis mostra contrastos. Les activitats financeres, immobiliàries, professionals i tècniques van créixer un 4,2%, i les administracions públiques, educació, sanitat i serveis socials i personals ho van fer en un 1,5%.

La distribució sectorial del VAB ajuda a entendre la importància relativa de cada àmbit. Els serveis continuen sent el pilar de l’economia andorrana, amb un 85,4% del total. En concret, el subsector que ha mostrat menys dinamisme, el de comerç i hostaleria, aporta per si sol un 28% del VAB. La dada de només un +0,5% suposa, per tant, una alerta per a un dels sectors més exposats als canvis en la demanda externa i la mobilitat internacional.

Impostos

Estadística també recorda que, per a aquesta edició, “s’han introduït noves millores d’estimació per a l’obtenció de les variables d’impostos i del sector financer”, fet que dona més precisió a les dades actuals. Els impostos nets sobre els productes, per exemple, han crescut un 8,6% i han contribuït en mig punt percentual al creixement global del PIB.

L’evolució trimestral del PIB durant el 2024 també reflecteix aquesta tendència d’estabilització. Les variacions interanuals reals es van situar entre el +2,5% i el +5,2%, en funció del trimestre, amb una dinàmica sostinguda, però sense pics destacats. Aquest comportament indica certa maduresa del cicle econòmic, després d’un període postpandèmic de fortes recuperacions. Pel que fa al comportament desagregat del subsector del comerç, hostaleria, transport i comunicacions, Estadística detalla que “les activitats molt relacionades amb el consum tant resident com exterior han experimentat taxes de variació positives al llarg de tots els trimestres del 2024”, però aquestes han estat molt moderades. En concret, en el quart trimestre la variació interanual va ser només del +0,4%.

Inflació

Aquest ritme tan moderat en un àmbit tan sensible a l’evolució turística pot respondre a múltiples factors: des de la contenció del consum intern fins a l’impacte de la inflació sobre el turisme de proximitat o la consolidació d’un nou patró de despesa més contingut. Malgrat això, el sector manté un pes estructural destacat dins del VAB. En contrast, les activitats financeres, immobiliàries i professionals han tancat l’any amb un creixement notable del 4,2%, un comportament que consolida la tendència dels últims anys. Aquest bloc d’activitats representa el 38% del VAB total i és clau per explicar el dinamisme de l’economia fora de l’àmbit purament turístic.

El document també ressalta que “el VAB no financer suposa un 78,6% del conjunt de l’economia andorrana”, fet que dona pes a sectors com la construcció i els serveis públics. En aquest sentit, les administracions públiques, l’educació, la sanitat i els serveis socials i personals han augmentat un 1,5% en termes reals.

Un altre dels indicadors que permet observar l’evolució econòmica és el PIB per càpita. El creixement de la població (estimada en un +2,3% el 2024) condiciona la lectura del PIB total. Segons l’informe, el PIB real per càpita ha augmentat un 1,0% i se situa en 34.313 euros, mentre que el nominal arriba als 42.853 euros, amb un increment del 4,2%. Aquestes xifres posen de manifest una millora en el poder adquisitiu mitjà, tot i que és inferior al de l’any anterior (+4,5%).