Ajudar els joves a tirar endavant els seus projectes empresarials és un dels objectius que es marca l'Emprènday, que s'està celebrant aquest dissabte a Andorra la Vella. Per quarta vegada, el Carnet Jove Andorra impulsa aquesta jornada amb la finalitat de potenciar l'emprenedoria juvenil. El llarg del matí hi ha programades diferents ponències perquè els assistents es formin en diferents matèries relacionades amb el sector de l'emprenedoria. I és que segons expliquen des del Carnet Jove, cada vegada hi ha més interès entre els joves a escala global sobre l'emprenedoria.

"L'objectiu és proporcionar recursos, coneixement i també un espai de trobada al jove que té interès a muntar el seu primer negoci, que ja ha fet unes primeres passes en el seu projecte emprenedor o que simplement té una idea amb cert potencial i la vol validar", expressa la directora Carnet Jove Andorra i vicepresidenta del Carnet Jove europeu, Mònica Sala. El març és el mes de l'emprenedoria i per aquest motiu des del Carnet Jove han executat diferents activitats relacionades amb aquesta temàtica perquè puguin trobar "recursos", esmenta Sala. Una quarantena de persones han participat durant el llarg d'aquestes activitats, com seria el cas dels assessoraments individuals i temàtics. Pel que fa a l'Emprènday, vora una trentena d'assistents no s'estan perdent les ponències.

Entre els diferents col·loquis oferts, destaca el de potenciar el talent emprenedor amb eines de creativitat, pensament crític i gestió emocional, un altre sobre com crear estratègies per fidelitzar clients i fer créixer negocis mitjançant experiències memorables o un altre sobre assessorament legal i fiscal del país, entre altres. També hi ha hagut una sessió de 'networking' perquè els inscrits puguin conèixer entre ells. Tot plegat, fa que la jornada serveixi perquè el jove "pugui fer trobada i 'networking', tingui recursos reals que l'ajudin a emprendre i, sobretot, perquè en aquestes primeres passes la gent el principi va una mica perduda", comenta la directora. També serveix per poder ajudar els joves a trobar recursos econòmics perquè aquests puguin desenvolupar les seves iniciatives. "Evidentment, hi ha recursos al país, però a vegades aquests recursos no són gratuïts o té un cost i intentem facilitar l'accés a uns recursos base", comenta Sala.

D'altra banda, el 5 d’abril tindrà lloc a Hive Five el taller Intensiu 'Accelera el teu projecte: del concepte a la realitat', organitzat amb el suport d’Andorra Business. Aquesta formació de 4 hores estarà destinada als joves que ja han iniciat el seu camí emprenedor o tenen una idea clara i volen validar-la.