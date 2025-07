Vuit agències franceses de turisme de negocis visiten Andorra

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Un total de vuit agències franceses, especialitzades en turisme de negocis (MICE), visiten Andorra, a través de l'Andorra Convention Bureau (ACB), que ha organitzat un viatge amb aquestes agències, per donar a conèixer el Principat com a destinació a tenir en compte a l'hora d'organitzar esdeveniments corporatius. Segons informa Andorra Turisme, els professionals arriben de ciutats com París, Bordeus, Tolosa, Baiona i Montpeller.

Tallers per potenciar col·laboracions

Durant l'estada, des d'ahir dijous i durant tres dies, els representants de les agències participaran en un taller amb membres de l'ACB per potenciar futures col·laboracions. A més, visitaran els diversos espais i serveis que ofereixen els membres de l'Andorra Convention Bureau adaptats a aquest tipus de turista.