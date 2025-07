Publicat per Agències Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

"Tenim un resultat molt favorable, perquè en només dues setmanes, ja tenim 40 sol·licituds sobre la taula". Així ho ha confirmat el secretari d'Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell, durant les declaracions en relació amb la trobada d'interempreses TIC entre Andorra i Occitània. Segons ha mencionat, l'augment de la partida pressupostària feta durant aquest 2025 ha ajudat a generar un interès creixent en aquelles empreses que volen passar-se a la digitalització, sobretot per l'interès de l'auge del moviment de la intel·ligència artificial (IA). "El que estem aconseguint amb aquest projecte —conjuntament amb la Cambra de Comerç, Andorra Business i Andorra Digital— és incrementar la maduresa digital del teixit i, alhora, garantir aspectes com la ciberseguretat de les empreses que tenim al país", ha explicat declarant que aquesta maduresa se situa, actualment en un cinc sobre deu i que l'objectiu és augmentar-ho al vuit de cara al 2030.

Intercanvi de solucions entre empreses andorranes i franceses

Satisfacció en l'assistència de la trobada d'interempreses TIC entre Andorra i l'Occitània que s'ha celebrat aquest divendres a l'hotel Acta Arthotel d'Andorra la Vella, on una setantena de participants i exposicions de 20 empreses que han pogut compartir i explicar les seves solucions pel territori. En aquest sentit, el secretari d'Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell, ha explicat que l'interès és "fer créixer a les empreses del país i donar-los serveis i relació amb les regions veïnes" amb aquest tipus d'esdeveniments, on s'han compartit solucions que es realitzen des del país, però també de forma internacional. "Les empreses que han vingut de França, comercialitzen i interaccionen amb el teixit empresarial francès. Això permet interrelacionar aquestes empreses entre elles, perquè les solucions que tinguem aquí es puguin exportar a França i les de França les puguem portar cap aquí" ha expressat.

Durant la presentació de la trobada, efectuada pel secretari d'Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, ha subratllat que "aquest esdeveniment neix amb l’objectiu de generar sinergies econòmiques reals i sostenibles, facilitant el contacte directe entre empreses dels dos territoris per fomentar col·laboracions que ajudin a dinamitzar el nostre teixit econòmic".

Andorra es troba en un moment "interessant", segons ha qualificat Rossell, per a la digitalització, sobretot gràcies al moviment de la intel·ligència artificial i a les seves aplicacions com a solució en molts àmbits. Com a tall d'exemple, s'ha mencionat la ciberseguretat, el benestar digital o aspectes de la dada. "Realment és una oportunitat" ha assegurat Rossell, mencionant que la voluntat és que el país no estigui aïllat. En aquest sentit, i demanat pel possible parc tecnològic, s'ha expressat que l'interès pel projecte és constant i que el pas que es va fer dijous per part del Govern per l'adquisició de l'edifici de Catsa és "un punt a favor de la tecnologia i de crear aquestes sinergies tant necessàries per incrementar les capacitacions, captar talent i la tecnologia al país".

Simplificació dels tràmits digitalitzats



A banda, Rossell ha estat demanat per l'estat de la digitalització dels tràmits de Govern al web e-tramits.ad, on ha recordat que l'objectiu del 2024 era tenir tot el catàleg disponible en línia i que enguany s'aposta per simplificar-ho. "Estem treballant amb tots els ministeris, agafant la llei, el reclamant i la sol·licitud i comencem a veure totes aquelles dades que s'estan demanant" ha explicat. Així mateix, ha confirmat que algunes dades que abans es demanaven, com la direcció postal per poder enviar cartes, ja no es realitza.

"Penso que en aquest 2025 tindrem un impacte de cara a les empreses i als ciutadans del país, que veuran tràmits molt més simplificats" ha assegurat. L'objectiu és arribar a la totalitat dels tràmits digitals de les empreses en la seu electrònica, però, actualment, s'està al 70%. "Ens queda aquest 30% i, alhora, quan els anem ficant, també anem simplificant" ha esmentat, declarant que s'ha d'acabar de trencar la barrera d'impediment per efectuar qualsevol sol·licitud. D'altra banda, Rossell ha mencionat que molts tràmits es continuen fent de forma presencial pel desconeixement de la seu electrònica, que s'està començant a comunicar a la població.

En relació amb la simplificació, Rossell ha exemplificat que, durant aquesta setmana, s'ha llançat la fusió de quatre recursos en un sol tràmit. "La simplificació no només és agafar un formulari i simplificar-lo, s'ha de treballar amb els departaments i ministeris corresponents, entendre quin és el procés i quin és l'objectiu d'aquella sol·licitud" ha explicat. A més, s'ha revelat que també es treballa amb la Cambra de Comerç, la CEA i una nova associació de gestories per "copsar quines són les necessitats d'identificar aquests tràmits prioritaris". La idea és poder acompanyar tant al teixit empresarial, com als ciutadans en aquesta transformació digital amb iniciatives com l'assistència telefònica disponible per a qualsevol persona que presenti dificultats durant el procés.

Un dels grans paquets de simplificació que es treballen per aquest 2025 és els tràmits d'immigració, els quals tenen un gran volum i un gran impacte de cara als individus que els efectuen, així com l'apartat de vehicles, sigui de canvis, compravendes, modificacions en les matriculacions o altres. "A poc a poc, els anirem comunicant totes aquestes simplificacions, ja siguin a nivell projectes molt més grans o petites simplificacions que també anem incorporant" ha confirmat.

Finalment, Rossell ha esmentat que la cartera digital és un projecte que va "més enllà de la pura simplificació", ja que aporta la identitat que ara es disposa físicament com el carnet de residència, de caçador o de pescador, entre altres. "Tots els carnets que emet l'administració els podrem tindre digitalment, per tant, se substituirà la part física" ha recordat. Tanmateix, ha conclòs esmentant que encara queda un temps per poder fer aquest canvi amb el qual també hi ha la voluntat d'acompanyar a la població.