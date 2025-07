Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Govern ha obert una nova convocatòria per accedir a les proves per obtenir l'habilitació professional de la traducció i la interpretació jurades, segons ha fet oficial a través d'un comunicat. L'executiu ha informat que el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) recollirà el pròxim dimecres 2 d'abril les bases per a l'obertura de la convocatòria de les proves, que se celebraran entre el juliol i l'agost d'enguany.

Les persones interessades hauran d'estar autoritzades pel Govern per a l'exercici de la professió i han de presentar la sol·licitud abans del 28 d'abril al Servei de Tràmits del Govern o a través de la seu electrònica https://www.etramits.ad/tramits.