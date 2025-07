Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, va valorar les diverses inversions que s’han dut a terme per millorar els serveis d’alerta primerenca en l’acte organitzat pel servei Meteorològic per commemorar el Dia mundial de la meteorologia. Forné va destacar les inversions per millorar els serveis d’alerta primerenca per actuar abans que els efectes siguin severs, clau en el context de canvi climàtic.

Govern, Protecció civil i AR+I impulsen serveis millorats

L’any 2024 es van automatitzar tres estacions meteorològiques: dues a Arcalís i Arinsal per seguir el mantell nival, i una a Canillo, la primera urbana, per informar de la temperatura al fons de vall. Es vol estendre la xarxa a totes les parròquies. Govern, Protecció Civil i AR+I impulsen sistemes d’alerta i formació d’especialistes.