El reglament de la comissió nacional de l’habitatge estableix que s’han de reunir dos cops a l’any, un mandat que no es va complir el 2024 i que va fer sospitar el president del PS, Pere Baró, sobre les prioritats del Govern. “Resulta estrany que diguin que l’habitatge és la màxima preocupació del país, però no convoquin reunions. O bé el que diuen no és cert, o potser la vanitat política és tan gran que no volen cap altra opinió.”

“O bé l'habitatge no preocupa, o la vanitat és tal que no volen cap altra opinió” Pere Baró, President del PS

La ministra d’Habitatge, Conxita Marsol, va explicar que la comissió no es va reunir pel canvi de directiva, però que reprendran l’activitat a l’abril. Sobre les acusacions, va apuntar que sí que hi va haver reunions amb el sector i va passar la pilota a la bancada socialdemòcrata pel seu vot en contra de la llei òmnibus. “Potser són vostès els que no estan preocupats quan van votar en contra de mesures sortides d’aquesta cambra.” Un retret que Baró va titllar de “populisme” i al qual va afegir que es podria dir el mateix de la majoria, que va rebutjar les esmenes.