Els treballadors del Servei Andorra d’Atenció Sanitària (SAAS) escolliran nous representants pels volts del 2 de maig. És la previsió que la direcció del gestor sanitari va traslladar ahir als treballadors en una nota interna, en què va informar que el departament de Treball havia resolt favorablement la sol·licitud de promoció d’eleccions que el 7 de març havia presentat més del 15% dels treballadors amb dret a vot (no la promoguda per l’USdA), complint els requisits que marca la llei. L’aval de Treball posa el calendari en marxa i el procés arrencarà formalment el 7 d’abril, amb la constitució de la mesa electoral per a cada col·legi. Meses que la direcció va recordar que s’han de constituir seguint criteris d’antiguitat i edat; les persones concernides seran convocades, assenyala la nota. Un cop es formalitzi aquest tràmit es fixarà la data de votació i es publicarà el cens electoral provisional, amb un termini de dos dies laborables perquè es puguin fer reclamacions abans no es publiqui el definitiu. Tenen dret a vot els treballadors amb una antiguitat a l’empresa d’almenys sis mesos abans de la publicació del cens provisional i que treballin més de 20 hores setmanals. La presentació de candidatures s’haurà de formalitzar en els set dies següents.

Els treballadors han d’escollir onze membres més quatre suplents amb un sistema de llistes obertes, per la qual cosa es poden votar aspirants de diferents candidatures. Presentar-se implica aconseguir un aval d’almenys un 10% del cens del col·legi electoral (el càlcul estimat són unes 140 signatures). L’USdA ja va avançar que tornaria a presentar una llista. El procés es convoca després que l’anterior comitè, amb majoria d’integrants del sindicat, dimitís en bloc al·legant intents d’alterar el vot dels treballadors abans de l’assemblea que havien convocat per decidir el futur del comitè. Els representants que surtin de les urnes tindran sobre la taula renovar el conveni col·lectiu, que està als llimbs pel desacord de l’anterior comitè amb la fórmula de negociació plantejada per la direcció.