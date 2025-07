Publicat per Blanca Castellví Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La Fiscalia demana quatre anys de presó per a un reincident acusat de provocar lesions amb arma blanca a un conductor el juny de l’any passat. Al judici la defensa va demanar l’absolució per a l’imputat, que hauria iniciat una discussió amb un propietari d’un vehicle aparcat en doble fila a prop d’un tomb que feia pujada a la Massana.

L’acusat hauria fet senyals a la víctima perquè tragués el cotxe d’on estava aturat, ja que va declarar al judici que tenia por que provoqués un accident. La víctima hauria sortit del vehicle per encarar-s’hi, per primer cop, a tocar de la seva cara, segons l’acusat, que estava passejant els gossos. Llavors va sorgir un nou conflicte en la disputa: la incomprensió per culpa de l’idioma, la víctima es comunicava en anglès, l’acusat en català i cap dels dos entenia l’altre.

“Tinc tants ganivets a casa com vostè, policia, i com tota la gent d’aquesta sala” Declaracions de l'acusat

Després de la confrontació el denunciant va trobar una plaça lliure i va aparcar davant la ferreteria on havia d’anar a comprar, però va mantenir-se la tensió entre tots dos. La víctima hauria estat pendent de si l’acusat es tornava a apropar a ell o al seu cotxe. Entre tot això, l’imputat va declarar que hauria aprofitat per anar a deixar un dels gossos a casa, però hauria ocultat un dels punts clau del cas. Des de la finestra de la ferreteria el denunciant s’hauria emportat una sorpresa desagradable, tenia el cotxe empastifat de femta de gos, mentre el suposat responsable dels fets s’allunyava en direcció casa seva.

“En nou mesos ens obliguen a consumir una quantitat de droga que vostè no coneix” Declaracions de l'acusat

Sigil·losament, la víctima va confessar haver agafat una forca de la ferreteria, suposadament per protegir-se dels gossos, ja que va apuntar que eren de lluita i no portaven morrió, per seguir l’acusat fins al portal de l’edifici. “Si toques el meu cotxe et mataré”, va declarar l’imputat que li hauria dit la víctima, i s’hauria sentit amenaçat de mort. Una frase que per poc anglès que entengui, va considerar haver comprès a la perfecció. A tot això, el denunciat va córrer escales amunt i va perdre un dels gossos pel camí, ja que la presumpta víctima l’hauria fet ensopegar i hauria deixat anar la corretja.

“Soc considerat un pres exemplar i de confiança, em consideren un VIP a la Comella” Declaracions de l'acusat

El relat continua amb el fet que el denunciant s’hauria emportat el gos com a prova perquè la policia pogués identificar l’agressor. Com a avançament, recalcar que la policia tampoc va tenir dificultats per saber de qui estava parlant perquè l’acusat era un reincident “tan conegut pels agents”. El que no sabia el denunciant és que estava atacant el punt més dèbil de l’imputat. Per ell els gossos ho són tot i no hauria suportat que el “segrestés”. Amb el tret de sortida de la segona part, l’acusat l’hauria lesionat amb talls al coll i a la mà esquerra.

Testimonis i conclusions

En la breu ullada que els agents van fer a la casa de l’agressor, qui no els va autoritzar un registre, no va aparèixer l’arma blanca. Els agents van preguntar-li si tenia ganivets al domicili. “Tinc tants ganivets a casa com vostè, policia, i com tota la gent d’aquesta sala”, va declarar. La doctora forense, però, va constatar que les ferides eren compatibles amb la descripció dels fets del denunciant, que va ser atès pels serveis mèdics amb quatre punts a la mà i dos al coll. L’acusat va declarar que el denunciant s’hauria autolesionat.

Els agents van identificar el reincident perquè "el coneixen tant"

Al llarg del judici l’acusat va intentar girar la truita amb frases com “en nou mesos ens obliguen a consumir una quantitat de droga que vostè no coneix”, referint-se al temps que porta en presó preventiva, interrompre, mostrar-se molt expressiu amb les cares i els moviments dels braços, motiu pel qual tant la Fiscalia com els agents policials i, fins i tot, la defensa van haver-li de cridar l’atenció per intentar que es mantingués calmat i en silenci. Aquestes actuacions van servir d’exemple per al psiquiatre encarregat de visitar-lo al centre penitenciari, qui “va posar en dubte que pugui funcionar socialment si surt de la presó”, ja que “té reaccions de manca de respecte i ordre”. Com a resum de l’anàlisi psiquiàtric del pacient, va destacar que “reacciona de manera agressiva, amb amenaces i provocacions, a situacions que considera injustes”, i que té actituds narcisistes, tal com va demostrar a la vista: “Soc un pres exemplar i de confiança, em consideren un VIP a la Comella.”

La Fiscalia va compartir l’afirmació i va assenyalar que ha estat condemnat en diverses ocasions per delictes similars i per això demana una pena “ajustada, però contundent, per protegir la víctima i la societat en general”. Així, va demanar quatre anys de presó, dos dels quals ferms i la resta condicionals qualificats a seguiment de tractament psiquiàtric fins l’alta mèdica o amb un termini de quatre anys, tractament de deshabituació de les drogues i prohibició d’entrar en contacte amb la víctima 10 anys.