Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El teixit domèstic d’Andorra continua evolucionant i les dades de l’estadística de llars corresponent a l’any 2024 posen de manifest un canvi rellevant en la composició dels habitatges del país. Segons el departament d’Estadística, el nombre total de llars s’eleva fins a 39.271 i, d’aquestes, el 36,8% són unipersonals, és a dir, habitades per una sola persona. Aquest tipus de llar s’ha convertit en el més comú, superant els models familiars tradicionals.

Les llars amb dos membres representen el 25,1% del total, mentre que aquelles amb tres, quatre o cinc membres sumen conjuntament el 32,8%. Tan sols un 5,3% de les llars tenen més de cinc integrants, un percentatge molt reduït que evidencia la poca presència de famílies nombroses o de convivències extensives. En aquest context, la mitjana de membres per llar se situa en 2,22 persones, una xifra lleugerament inferior a la registrada l’any anterior (2,25) i que confirma una tendència lleugerament decreixent. Des de l’any 2020, la mitjana ha oscil·lat entre 2,17 i 2,25, amb una estabilitat general.

Per parròquies, Andorra la Vella concentra el major nombre de llars, amb 11.000, seguida d’Escaldes-Engordany (6.711), Encamp (6.399) i la Massana (5.315). A la banda baixa es troben Sant Julià de Lòria (3.928), Canillo (3.639) i Ordino (2.279). En termes de creixement entre el 2020 i el 2024, Canillo destaca amb un increment del 48%, molt per sobre d’altres parròquies com Ordino (+15,5%) o Encamp (+13,2%).

Pel que fa a la mida mitjana de les llars, Sant Julià de Lòria encapçala el rànquing amb 2,58 membres per llar, seguida d’Ordino (2,43) i Escaldes-Engordany (2,35), mentre que Canillo registra la ràtio més baixa amb només 1,65 persones per habitatge. A més, el 65% de les parelles residents estan formades per dues persones de nacionalitat estrangera, mentre que el 25,2% són parelles d’andorrans i el 9,8% restant, mixtes.

EL REGISTRE COMPTA AMB 3.660 PROFESSIONALS TITULATS INSCRITS L’any 2024 es va tancar amb 3.660 professionals inscrits en el Registre de professionals titulats, col·legis i associacions professionals, la qual cosa representa un augment de 143 professionals titulats respecte als que hi figuraven a final de l’any 2023 (3.517 professionals titulats actius), és a dir, un increment anual del 4,1%, continuant amb la tendència positiva dels darrers anys.



Per nacionalitat, l’any 2024 el 45,2% dels professionals titulats actius inscrits eren andorrans i el 43,3%, espanyols. A més, del total 1.985 eren dones (el 54,2%) i 1.675 eren homes (el 45,8%).