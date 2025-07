Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El Govern ha completat 17 actuacions a diversos rius i torrents entre el 2016 i el 2025 per millorar la protecció de la població. Aquesta és la resposta de la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, a una de les preguntes formulades de manera escrita pel conseller general d’Andorra Endavant Marcos Monteagudo. Entre aquestes obres, destaquen les millores a diversos rius com a l’Escobet, el Montaup o al riu Blanc d’Encamp. També s’han executat actuacions al riu Aixec, als murs laterals prop del pont de la Margineda i a la llosa del pont de París. Molné va destacar que el dic d’Aixirivall sobre el nucli de Sant Julià es troba en curs i quatre obres més es preveuen licitar aquest any, entre les quals hi ha el pont al riu de Pal o el mur de canalització i passeig del riu, al tram del pont de Tobira.

El Govern disposa d’un estudi marc de l’any 2010 respecte al risc hidràulic, “però les dades no estan actualitzades”, va exposar Molné. Per aquest motiu, “l’executiu ha optat per refer la cartografia esmentada íntegrament, en lloc d’actualitzar-la”, va explicar la ministra. Així doncs, dimecres el consell de ministres va adjudicar a una empresa especialista la cartografia oficial del risc hidràulic i l’elaboració dels mapes de risc d’inundació fluvial per als nuclis urbans de les set parròquies, treballs que es faran per fases. La primera inclou Encamp, Escaldes i la capital.