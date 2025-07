Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El ministeri d’Educació ha convocat el nou concurs intern per cobrir les 20 places de professor que van quedar vacants en l’anterior procés. Tenen una nova oportunitat interins amb almenys cinc anys de trajectòria i, aquest cop, també poden presentar-se a banda de treballadors públics de l’administració general que compleixin els requisits, personal dels comuns, del Consell General o dels organismes adscrits al Consell General. Les 20 places que han quedat vacants corresponen a onze de professor de català i nou de docent de ciències humanes i socials. L’11 d’abril es durà a terme la primera part de la prova professional, l’oral, i el 10 de maig s’ha convocat la prova escrita. Els candidats que superin els dos exàmens hauran de superar finalment un psicotècnic, que encara no té data de celebració. La polèmica va esquitxar l’anterior procés per la quantitat de professors interins suspesos.