L’ADJRA organitza un concurs d’eslògans per a dir no a l’assetjament escolar i “començar el canvi”. El premi està obert a estudiants de secundària, batxillerat i formació professional d’Andorra. La data per enviar propostes estarà oberta fins al 28 de març.