El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha visitat aquest divendres al matí l’explotació agrícola d’Autèntic Abelles productor local de mels adherit a la marca de Productes Agrícoles i Artesans d’Andorra. Mathieu Garaud, fundador d'Autèntic Abelles, ha explicat que el producte ‘Mel d’abarset de l’armiana’ ha rebut la medalla d’or en la categoria de qualitat en el concurs ‘París Honey Awards’. L’explotació que ha visitat el ministre és precisament el lloc on es produeix la mel guardonada.

Durant la visita, Casal ha explicat de primera mà els nous ajuts que recentment ha aprovat el Govern, entre els quals destaca la creació d’un nou ajut per estimular la producció de mels i productes derivats de l’apicultura que es comercialitzaran sota el distintiu ‘Mel de qualitat controlada d’Andorra’. Així, els apicultors, com és el cas d’Autèntic Abelles, rebran un nou ajut en funció del nombre d’arnes vives. La subvenció es podrà rebre a partir de tenir 10 arnes amb 50 euros per arna i any i fins a un màxim de 65 euros per arna i any, per aquells que tinguin un nombre d’arnes d’entre 101 i 150.