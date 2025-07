Cap viatger andorrà afectat pel terratrèmol a Tailàndia

Publicat per Jordi Solé Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Cap viatger andorrà ha estat afectat pel terratrèmol que s'ha produït aquest matí a Myanmar i que ha afectat directament Tailàndia i el sud de la Xina, segons ha informat l'Associació d'Agències de Viatges d'Andorra al Diari, tot i que podria haver-hi nacionals o residents que es trobessin als països afectats i que hi haguessin anat pel seu compte. Els responsables de l'entitat han contactat amb totes les agències del país i han confirmat que no tenen constància que cap viatger resident o andorrà es trobi passant uns dies en les zones afectades.

El Govern ha informat que no consta cap nacional o resident inscrit al Registre de viatgers, i destaca que el ministeri d'Afers Exteriors "resta en alerta" per atendre qualsevol trucada de persones desplaçades en aquests territoris que puguin requerir l'assistència, en resposta a una petició del Diari.

El sisme, de magnitud 7.7, amb epicentre prop de la ciutat de Mandalay, a Myanmar, s'ha deixat notar fortament a la capital tailandesa, Bangkok, on un edifici en construcció s'ha enfonsat -tal com es pot observar al vídeo adjuntat a la notícia- i es busquen 110 desapareguts. A la ciutat hi ha, almenys 9 morts, segons les xifres provisionals donades pel govern tailandès, que ha activat la fase d'emergència a Bangkok i la gent continua als carrers a l'espera que es revisin els edificis alts, en molts dels quals han aparegut esquerdes. Aquest problema obligarà a que molta gent hagi de dormir fora de casa, almenys, aquesta nit, fet que està provocant que diferents gimnasos de la ciutat hagin obert les seves portes perquè la gent passi la nit a cobert, i on també ofereixen menjar i dutxes de manera gratuïta. Diversos parcs de la ciutat faran el mateix. El metro i l'Skytrain (el metro elevat) de Bangkok es troben tancats, a l'espera de revisions per part dels operaris, ja que, com es pot veure en el vídeo, el sisme ha provocat forts sacsejos en els vagons.

El terratrèmol ha provocat que els hospitals haguessin de ser evacuats, fet que ha provocat escenes poques vegades vistes, com que un nadó nasqués fora de l'hospital general de policia de Bangkok.

Myanmar és el país que n'ha sortit més malparat

Les xarxes socials tailandeses i de Myanmar van plenes d'imatges d'edifics bellugant-se fortament, l'aigua de les piscines exteriors queient en forma de cascada dels blocs immensos de la capital i fins i tot temples budistes destrossats a causa del terratrèmol. A Myanmar, on des de fa anys hi impera una guerra civil de les més cruentes de la història recent d'Àsia, es parla de desenes de morts, la majoria prop de l'epicentre, a la ciutat de Mandalay, on s'han enfonsat diversos edificis, tot i que el deparament de geologia tailandès ha informat que podria haver-hi milers de morts, en el que es considera un dels terratrèmols més forts de l'últim segle.