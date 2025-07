Bombers es mobilitza per extingir un foc de xemeneia al Tarter

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Un incendi originat en una xemeneia ha provocat aquest dijous a la tarda la mobilització de tres dotacions del cos de bombers, segons han informat fonts oficials. L'avís s'ha rebut a les 14.50 hores i ha activat efectius del parc de Canillo, del Pas de la Casa i el camió escala procedent d’Andorra la Vella.

El foc ha afectat una pleta de tres plantes situada al Tarter, amb una teulada de fusta que ha facilitat la propagació de les flames. Els bombers han hagut de desmuntar la part de la teulada més propera a la xemeneia per evitar la radiació de calor i controlar l'incendi. Alguns efectius continuen treballant per col·locar una lona provisional sobre la coberta de l’edifici, ja que, segons han explicat des del cos, s’ha hagut de fer un forat “bastant gran” durant les tasques d’extinció. No ha calgut evacuar cap resident i només s’han de lamentar danys materials.