Publicat per Iker Mons Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

L’obtenció d’anticonceptius gratuïts és una de les preocupacions dels alumnes d’ESO en el 32è Consell General dels joves, que, per primer cop, també inclou The British College of Andorra a la simulació. La proposta, impulsada per l’escola andorrana de segona ensenyança d’Encamp, va ser aprovada per presentar-se en la sessió de Consell, que té previst celebrar-se el pròxim 9 d’abril. “Ens preocupa la nostra salut”, va assegurar Elisé Cassione, una alumna de l’escola andorrana Santa Coloma en la comissió de treball. Explica que la proposta no vol influenciar els joves, sinó que destaca que “els joves han de protegir-se i fer les coses amb cap”. També afegeix que s’ha de ser conscient que tant el Govern com el país hi són per ajudar els joves en tot el que necessitin, així com per protegir la seva salut.