MyInvestor, el neobanc recolzat per Andbank, El Corte Inglés, AXA i diversos family offices, ha emès bons AT1 (instruments addicionals de Capital Tier 1) a 5 anys per import de 30 milions d'euros amb un cupó del 7,75 %. L'entitat explica que l'operació reforça la capacitat de MyInvestor per a continuar creixent amb la captació de dipòsits, el saldo dels quals ja supera els 3.500 milions d'euros. A més, ha aconseguit reduir significativament el seu cost de finançament respecte a emissions prèvies, aconseguint un nivell competitiu del 7,75 %, apunta Andbank.

El 2024, MyInvestor va registrar un benefici net de 6,5 milions d'euros, fet que l'entitat ho associa a la creixent confiança dels inversors en un model de negoci sòlid i rendible. Amb aquesta emissió, MyInvestor aconsegueix una ràtio de capital Tier 1 superior al 55 % i CET1 de més del 23 %.

MyInvestor compta amb més de 500.000 clients

Actualment, el neobanc compta amb més de 500.000 clients, dels quals la meitat tenen inversions a MyInvestor. La xifra global de negoci supera els 9.700 milions, dels quals més de 5.740 milions està en productes d'inversió, 3.510 en comptes i dipòsits, i 450 milions en finançament, exposa l'entitat.