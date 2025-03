MoraBanc integra Google Pay al servei de TPV virtual per al comerç electrònic

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

MoraBanc integra Google Pay com una nova opció dins dels TPV virtuals que fan servir els comerços electrònics. Aquesta funcionalitat millora l’experiència del client, que podrà fer el procés de compra més àgilment, apunta l’entitat, tot explicant que els clients que tinguin el sistema de pagament de Google al seu telèfon i facin una compra en línia en un comerç amb TPV virtual de MoraBanc no hauran d’introduir les dades de la seva targeta manualment i aquesta part del procés serà automàtica.

Els clients no han de fer cap gestió per gaudir-la i els comerços no han de contractar cap servei addicional per activar-la, va explicar MoraBanc.