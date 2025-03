L’edifici del parc públic de Sant Joan de Caselles, a Canillo, només ha rebut dues persones que compleixen les condicions per poder accedir-hi. L’oferta continua oberta fins al 15 d’abril, però Govern ja ha mogut fitxa per rebaixar les condicions que es demanen per accedir als pisos públics per tal d’incloure més perfils a la bossa de demandants. Ho va explicar la ministra d’Economia, Habitatge i Treball, Conxita Marsol, a la roda de premsa posterior al consell de ministres.

L’edifici de Sant Joan de Caselles a Canillo.Fernando Galindo

A banda del baix èxit a Canillo, 302 sol·licituds de les 543 registrades per optar a un pis del parc públic de lloguer assequible han estat considerades desfavorables. El motiu principal per descartar perfils van ser els requisits econòmics. Marsol va exposar que 116 dels aspirants en van quedar fora per no acreditar els ingressos mensuals mínims. Per solucionar-ho, Marsol va anunciar que el requisit es rebaixarà fins als 1.447 euros, el sou mínim. Una baixada “d’uns 90 euros mensuals respecte a la xifra actual”, va detallar la ministra,

“Les millores creiem que faran que 100 famílies passin a ser favorables” Conxita Marsol, Ministra d’Habitatge

La segona causa més important de rebuig va ser el requisit de residència. Fins ara, tots els membres majors d’edat del nucli familiar sol·licitant havien de portar cinc anys al país, i amb els canvis només caldrà que la persona demandant acrediti aquest termini com a resident. El canvi afectarà 60 persones, que passaran a ser aptes.

“Rebaixem uns 90 euros mensuals respecte a la xifra actual” Conxita Marsol, Ministra d’Habitatge

La tercera modificació del reglament d’accés al parc públic es va fer per donar resposta als majors de 65 anys. Marsol va destacar que 39 persones no van poder entrar al registre per culpa de les pensions baixes que estaven percebent. Ara el criteri passarà per haver cotitzat 180 mensualitats al Principat o estar percebent una pensió de viduïtat perquè aquests candidats tinguin cabuda en les condicions exigides. Les millores “creiem que faran que 100 nuclis familiars passin a ser favorables”, va dir Marsol.

El calendari del parc

Conxita Marsol va fer pública ahir l’ampliació del parc públic d’habitatges de lloguer assequible fins a 467 apartaments l’any 2027, amb la incorporació d’un nou edifici de 30 apartaments a les Costes de Giberga de la Massana, que es construirà amb una modalitat de col·laboració publicoprivada en un terreny que cedirà pròximament el comú.

Aquest any ja estaran disponibles 197 pisos públics de lloguer assequible. L’Institut Nacional de l’Habitatge ja ha assignat els 27 pisos de l’edifici Tobira d’Andorra la Vella, els ocupants dels quals podran accedir-hi aviat. També en les pròximes setmanes s’assignaran els 23 pisos de Canillo, que se sumaran als apartaments de Sant Julià de Lòria, on ja viuen quatre famílies.

El pròxim edifici que se sotmetrà al procés d’adjudicació és el del carrer Roureda de Sansa d’Andorra la Vella, amb 14 pisos. El mes vinent també està previst que finalitzin les obres de l’antic hotel Hermus d’Encamp (20 habitatges), i al setembre els edificis Ribasol d’Arinsal (70 pisos). També a la tardor es preveu la finalització de l’antic hotel Font de Ferro de Sant Julià de Lòria (14 pisos), i al desembre, un edifici a la carretera del coll d’Ordino (25 habitatges). Durant el 2026 el parc públic d’habitatges preveu la incorporació de 141 pisos més i l’any 2027, se sumaran 129 habitatges de lloguer assequible.

39 PISOS TURÍSTICS AL MERCAT DE LLOGUER La ministra d’Habitatge va recordar que la llei òmnibus entrarà en vigor en 15 dies, després d’haver sortit publicada avui al BOPA, i va ressaltar que ja s’està deixant notar. 39 pisos d’ús turístic van deixar de ser-ho per convertir-se en pisos de lloguer destinats al mercat ordinari. A més, va recalcar que també tenen informació d’immobiliàries sobre l’entrada al mercat de pisos buits que fins ara no estaven posats en arrendament.



Els pisos es llogaran a preu assequible si els propietaris els cedeixen al Govern.