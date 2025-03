La Confederació Empresarial Andorrana (CEA) atribueix la manca de representativitat sindical a un tema cultural del país i no tant als assalariats. El director de l’entitat, Iago Andreu, va explicar en declaracions al Diari que “hi ha molts petits països d’Europa”, que són equiparables al cas del Principat, com ara Luxemburg, San Marino o Liechtenstein, “que sí que acaben tenint representació dels assalariats”. “Crec que aquesta absència té més a veure amb aspectes culturals i amb una mancança de tradició d’assalariats a Andorra”.

“Sembla que hi havia un consens gran per limitar les residències per compte propi” Iago Andreu, Director de la CEA

Dimarts passat, en declaracions posteriors al Consell Econòmic i Social (CES), el secretari general de la Unió Sindical d’Andorra (USdA), Gabriel Ubach, va fer “una crida” a les grans companyies perquè es comencin a organitzar i apareguin comitès d’empresa i convenis sectorials. Per la seva banda, la CEA va estar d’acord amb la necessitat d’augmentar la representació dels treballadors i, tot i que el director, Iago Andreu, va apuntar que la proposta de canvis sobre la llei “pertoca a les organitzacions sindicals”, la patronal està treballant en l’àmbit intern “per veure quines són les propostes que es podrien fer”.

“Haurem d’esperar la quota d’estiu que, pel que sabem, anirà bastant en la línia de l’any passat” Iago Andreu, Director de la CEA

Segons el director de la patronal, se centraran “en aquelles empreses més grans” per poder aconseguir entendre “quines serien les traves, si n’hi ha, perquè hi pugui haver representació dels assalariats” i com “es pot, d’alguna manera, facilitar o incentivar” aquesta pràctica. De la mateixa manera, Andreu va assenyalar “que no podem córrer més del compte”, ja que “hem de treballar amb 20 associacions sectorials de manera consensuada” i “els temps són els que són”.

Andreu també va advertir que des de la CEA es tenen “dues línies” vermelles “molt clares que no es poden passar” i que “a les lleis queden ben definides”. En primer lloc, va identificar “la de la representativitat”, ja que “per poder anar a la negociació col·lectiva s’ha de ser representatiu, o bé del sector o bé de l’economia en general” i, en segon lloc, “que qui participi en les negociacions no tan sols parli en nom d’una representativitat que tingui, sinó que disposi de la representativitat del sector”, no “una de genèrica”.

Una quota suficient

Dimarts passat, el CES també va aprovar l’entrada en vigor de la nova quota general de treballadors, que es va fixar en 900. Una xifra que Andreu valora com a “suficient”, ja que “donarà la possibilitat de regularitzar moltes persones que estaven en la quota de temporada”. “Després s’haurà d’esperar també la d’estiu que, pel que sabem, anirà bastant en la línia”, va assenyalar.

Pel que fa a la limitació dels treballadors per compte propi, va apuntar al fet que “hem desperar a veure com funciona”. “Sembla que hi havia un consens gran per limitar les residències per compte propi”, va concloure.