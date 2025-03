Els cossos referits són ensenyament, policia, bombers, agents penitenciaris, duaners i banders. Els treballadors d’educació han fregat les 191.000 hores extres en dotze anys, amb un import de 4,2 milions d’euros. Els bombers se situen en segon lloc en nombre d’hores fora de la jornada laboral estricta, amb gairebé 147.000, que han suposat 3,4 milions d’euros. El servei de salvament i antiincendis té actualment prop de 120 bombers. La policia, amb més del doble d’efectius, ha sumat 60.000 hores, però amb una despesa més d’un milió d’euros més elevada que la dels bombers, de 4,7 milions. És el cost més alt dels sis cossos especials.

Els agents penitenciaris són els treballadors de cos especial en quarta posició quant a hores i import d’aquestes. En dotze anys han sumat unes 44.000 que freguen els 1,8 milions d’euros. Finalment, els duaners n’han fet unes 18.500 per 404.000 euros i els banders s’acosten a les 1.300 amb una despesa per a l’administració d’uns 30.300 euros.

En una altra pregunta, Baró va demanar per l’evolució de nombre d’efectius dels diferents cossos i per l’evolució de la graella salarial. La informació facilitada indica que les bandes baixes dels uniformats estan sobre els 2.000 euros, inclòs el complement específic

TRES MILIONS DEDICATS A SERVEIS D'ASSESSORAMENT

El Govern i les parapúbliques han contractat 63 serveis d’assessorament extern durant aquesta legislatura per un valor superior als 15.000 euros que han suposat uns 3,1 milions. Les dades les facilita el ministre de Finances, Ramon Lladós, a preguntes de la consellera general d’Andorra Endavant Noemí Amador. No és la contesta completa i això ha encès la formació. Amador sol·licitava les dades dels darrers deu anys de totes les contractacions, però Lladós només facilita les de la present legislatura i de contractes superiors a 15.000 euros, adduint la complexitat de tractament de les dades. Per al partit és una mostra de “manca de transparència” i reitera la petició feta, si no avisa que sol·licitarà l’empara del síndic. El Govern té 18 contractacions, n’hi ha 12 d’Andorra Telecom, 11 de l’AREB i 7 de FEDA i Andorra Desenvolupament i Inversió (ADI). El SAAS i Andorra Turisme en tenen dues (aquesta darrera no facilita l’import per un “pacte de confidencialitat” que també denuncia Andorra Endavant) i un l’Autoritat Financera, la CASS, la societat de drets d’autor i el centre de tractament de residus. L’import més alt són els 195.000 euros de l’assessorament sobre l’acord d’associació encarregat a Pascal Saint-Amans. Hi ha un contracte d’assessorament sobre convenis de no-doble imposició que no se suma perquè es paga per hores de treball.