El secretari d'Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha posat en valor les diverses inversions que s'han dut a terme per millorar els serveis d'alerta primerenca en l'acte organitzat pel servei meteorològic per commemorar el Dia mundial de la Meteorologia. "Continuem apostant per actualitzar i millorar els sistemes d'alerta que són claus en l'actual moment de canvi climàtic" ha destacat Forné, que també ha explicat que el 2024 es van automatitzar tres estacions, dues d'elles a les estacions d'esquí d'Arcalís i Arinsal, que permeten fer el seguiment del mantell nival per al butlletí de perill d'allaus. La tercera estació meteorològica que s'ha automatitzat, al poble de Canillo, és la primera estació urbana automatitzada que permet a la ciutadania conèixer la temperatura real al fons de vall, ha explicat Forné, destacant que la voluntat és desplegar aquesta xarxa d'estacions urbanes a la resta de parròquies.

Govern treballa en la creació de sistemes d'alerta

El Govern, juntament amb protecció civil i Andorra Recerca i Innovació (AR+I), treballa en la creació de sistemes d'alerta i en la formació d'especialistes en la matèria per garantir la seguretat de la població davant possibles perills derivats de l'activitat meteorològica. També durant el darrer any, el servei meteorològic s'ha unit al programa "meteoalarm" dels serveis meteorològics nacionals europeus per compartir els avisos meteorològics a nivell internacional. Finalment, Forné també ha destacat que des de l'aplicació meteoAndorra, ara es pot introduir qualsevol observació o fotografia i compartir-la amb la resta d'usuaris. Fita que té per objectiu millorar les previsions i fer-ne un seguiment estadístic.