Un home resident de 58 anys va resultar ferit dilluns al vespre, poc abans de les set de la tarda, a la galeria de tir dels Serradells. L’home va desenfundar l’arma quan, accidentalment, va prémer el gallet i es va disparar un tret a la cama, segons va explicar la policia, que es va desplaçar al lloc dels fets per comprovar que l’arma era legal i l’home tenia el permís corresponent.

A la galeria també es va desplaçar personal del cos de bombers, per atendre la víctima i traslladar-lo a l’hospital, on va ser donat d’alta dilluns mateix. És el primer cop en trenta anys que hi ha un incident d’aquestes característiques a la galeria de tir dels Serradells, a Andorra la Vella.