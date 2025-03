Creu Roja acomiada el director Jordi Fernández

Publicat per Ignasi de PlanellPietat Martin Vivas Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Jordi Fernández ha estat acomiadat de la direcció de la Creu Roja. La decisió es va adoptar anit en una junta extraordinària de l'entitat i la destitució es farà oficial dilluns vinent quan Fernández torna d'uns dies lliures. L'acomiadament comporta la indemnització del fins ara director de l'ONG perquè estava lligat laboralment amb l'entitat amb un contracte indefinit.

El cessament de Jordi Fernández s'empara en una decisió del ministeri d'Afers Socials que ha alertat l'entitat que el fins ara director no disposa de la titulació del sector sociosanitari que se l'hauria d'exigir per ocupar aquest càrrec, segons ha pogut saber el Diari. La comunicació de Govern s'ha produït poc abans de l'obertura l'1 d'abril del quart centre de dia que gestiona la Creu Roja. L'advertència del ministeri ha causat sorpresa entre els responsables de l'entitat perquè els tres centres de dia ja operatius s'han posat en marxa amb Fernández al capdavant i perquè els centres de dia disposen d'un director específic que si està titulat en professions sociosanitàries.

La Creu Roja té convocada una assemblea general per al 13 de maig on es celebraran eleccions per renovar la presidència i escollir nova junta perquè hi ha integrants de l'organigrama que ja han complert el termini màxim al càrrec. Per primera vegada en 45 anys hi haurà dues candidatures que opten a dirigir l'ONG. Una de les llistes és de continuïtat de la junta actual, amb 7 de 10 membres que ja hi són ara, i una altra propera a l'òrbita del director acomiadat, Jordi Fernández.