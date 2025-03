Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El Casino d'Andorra, integrat dins el centre d'oci Unnic, ha fet entrega d'un xec solidari de 2.403 euros a l'Associació de Malalties Minoritàries d'Andorra (AMMA). "Estem convençuts que les empreses hem de ser motor de transformació i col·laboradores amb Andorra i ajudar aquelles entitats que fan possible una societat més solidària i sostenible", ha destacat el director d'Unnic, José Fulgencio Cano. Seguint aquestes paraules, el director del Casino, Josep dos Santos ha anunciat que "volem contribuir al finançament de l'activitat de l'AMMA per millorar la qualitat de vida de les persones i les famílies que pateixen aquests trastorns".

D'altra banda, la presidenta de l'associació, Txell Benito, ha manifestat que l'aportació feta pel Casino "servirà per continuar impulsant projectes i per seguir treballant perquè la societat i les autoritats sanitàries ens coneguin millor". Al mateix temps, ha destacat la importància de l'AMMA perquè tant Govern com el sistema sanitari andorrà "ens ajudin a donar resposta a les necessitats de les persones que pateixen alguna malaltia minoritària".