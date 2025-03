Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Europa està traslladant un missatge als ciutadans perquè estiguin preparats per fer front a alguna catàstrofe, sigui una guerra o per causes climàtiques. La comissària europea de gestió de crisis, la belga Hadja Lahbib, va enregistrar un vídeo amb la seva recomanació de kit de supervivència per a emergències: aigua, un encenedor, una navalla suïssa, la seva medicació, una llanterna, menjar, un carregador, una ràdio amb ona llarga i fins i tot un joc de cartes: és la recomanació de la representant belga a l’executiu comunitari. A Andorra, el missatge de l’executiu és menys catastrofista. El ministre portaveu, Guillen Casal, es va referir ahir a aquesta onada alarmista que recorre Europa, recordant que “fa temps que Protecció Civil, a través de les xarxes, està publicitant la necessitat de gaudir d’un catakit”. El ministre va llançar un missatge similar a la d’alguns governs europeus perquè Protecció Civil “ha fet publicitat de forma periòdica sobre la importància de tenir una motxilla a casa amb elements bàsics de supervivència o essencials per poder afrontar qualsevol catàstrofe natural, sobretot pel que pot afectar el país”.