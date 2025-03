Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La Cambra de Comerç ha impulsat la creació de l'Espai Dona i Empresa, un nou servei de l'entitat destinat a potenciar el paper de la dona empresària i directiva dins el teixit empresarial del país. Amb aquest espai, la Cambra pretén impulsar un punt de trobada per a dones empresàries, tot potenciant el talent, la capacitat i el lideratge femení per crear oportunitats de creixement de les dones dins el món de l'empresa.

L'Espai estarà integrat per dones empresàries procedents de diferents sectors econòmics del país i es regirà a través de la comissió de l'espai, del qual Neus Cornella en serà la presidenta i Marta Pujal la vocal.

La formació com a eix destacat a impulsar

L'Espai treballarà en quatre eixos principals amb la voluntat de fomentar la col·laboració i el suport mutu entre dones empresàries. La formació és un dels eixos destacats a impulsar, segons explica la Cambra, apuntant que l'objectiu és oferir les eines necessàries a les dones directives per potenciar el lideratge femení. A més, l'Espai fomentarà un espai de debat per exposar i donar veu a les necessitats de les dones empresàries i directives, així com la promoció d'estudis sobre la presència de la dona en el món empresarial.

El maig s'oferirà una formació sobre igualtat de gènere i dret laboral a Andorra i al juny una altra formació sobre gestió de conflictes des d'una perspectiva de gènere. La Cambra també preveu desenvolupar un cicle de conferències per potenciar el networking amb accions concretes destinades a millorar la professionalització de les dones en l'entorn empresarial.