Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS) va presentar dimarts el balanç de les seves activitats durant el 2024 i va exposar les principals línies estratègiques de l’entitat per a aquest any. La transformació digital i l’adaptació de les empreses a la intel·ligència artificial (IA) també serà un focus d’atenció prioritari. Des de la Cambra es van realitzar 18 formacions especialitzades en intel·ligència artificial i digitalització, amb una participació de 212 negocis. Una tendència que espera superar el 2025.

L’any 2024 va servir per créixer i consolidar-se. La Cambra va implementar noves iniciatives, com ara la posada en marxa de l’Observatori del comerç, una eina fonamental per analitzar tendències, identificar oportunitats i desenvolupar estratègies per enfortir el sector. De fet, el projecte es va poder fer realitat gràcies a la col·laboració publicoprivada entre la CCIS i Andorra Turisme.