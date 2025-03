La branca general de la CASS tanca el 2024 amb un dèficit de 33 milions

La branca general de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) va tancar l’exercici de l’any 2024 amb un dèficit de 33 milions d’euros. Els ingressos per cotitzacions van assolir els 167,9 milions d’euros (un 9% més que l’any 2023), als quals cal sumar 18,7 milions procedents de les cotitzacions de prestacions econòmiques. Tot i aquest increment, les despeses es van enfilar fins als 219,6 milions d’euros, amb un augment destacat de l’11,9%.

En concret, les prestacions sanitàries van costar 142,5 milions d’euros (+11,4%), mentre que les despeses per baixes i pensions d’invalidesa i orfenesa van pujar fins als 77,1 milions (+12,8%). Aquest desequilibri evidencia la pressió creixent sobre la branca general del sistema, tot i la millora en la recaptació derivada de l’augment d’assegurats.

Pel que fa a la branca de jubilació, els ingressos totals, incloent-hi cotitzacions i transferències públiques, van ser de 204,5 milions d’euros (192,1 de cotitzacions, 5,4 de prestacions econòmiques i set milions transferits pel Govern per finançar pensions no contributives). Les despeses van ascendir fins als 172,4 milions: 165,4 milions en pensions contributives (+12,9%) i set milions en pensions no contributives (+0,4%).

Tot i l’increment d’ingressos, les despeses a la branca de jubilació van créixer un 12,3% respecte al 2023.

Pel que fa als beneficiaris, la CASS continua reflectint l’evolució demogràfica i laboral del país. El nombre total d’assalariats ha crescut fins als 50.457 al desembre, consolidant una tendència positiva que es tradueix en més ingressos per cotitzacions. La mitjana mensual també ha pujat un 3,2%, un indicador clau que reforça la base de finançament del sistema. En paral·lel, els treballadors per compte propi han experimentat un creixement del 4,9%, situant-se en 8.771 afiliats. Aquest augment s’associa tant al dinamisme de sectors emergents com a l’evolució del mercat laboral cap a fórmules més flexibles.

Els assegurats indirectes, principalment familiars a càrrec, ja sumen 18.407 persones, una xifra que ha crescut un 1,6% en comparació amb l’any anterior. Aquesta cobertura reflecteix l’ampli abast social del sistema, que no tan sols protegeix els cotitzants directes, sinó també els seus dependents.

Pel que fa a la branca general, el nombre de pensionistes baixa un 4,5% i se situa en 2.530 persones. La majoria són pensions d’invalidesa (2.218), seguides per les d’orfenesa (311) i una única pensió de reversió d’ascendents. En canvi, la branca de jubilació continua incrementant-se i registra un total de 17.627 pensionistes, dels quals 15.875 són de jubilació pròpiament dita, 27 han optat per capitals de jubilació i 3.616 són pensions de viduïtat, 80 de les quals de caràcter temporal.

Taxa de dependència

Aquest augment de les pensions de jubilació i viduïtat suposa una càrrega creixent per al sistema. La taxa de dependència, que indica quants actius hi ha per cada pensionista, ha baixat fins al 3,22, una dada que evidencia el repte de sostenir l’equilibri financer davant una població progressivament més envellida. La CASS, doncs, continua sent una peça central del sistema de protecció social andorrà, però els indicadors actuals apunten la necessitat d’abordar reformes a mitjà i llarg termini per garantir-ne la viabilitat.