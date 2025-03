La qualitat de l’aigua superficial que corre pels rius del país va ser en el 78% de les estacions de control entre excel·lent i bona durant el 2024. Així es desprèn dels resultats obtinguts arran del control que du a terme de forma continuada al llarg de l’any el ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia sobre l’aigua d’Andorra. “La feina constant i les inversions fetes per impulsar el pla de sanejament de les aigües residuals ens permeten obtenir aquests resultats i afirmar que la totalitat de l’aigua del país es depura i saneja abans de retornar al riu”, destaca el ministre Guillem Casal. De fet, el 2024 s’han tractat 18,5 milions de metres cúbics d’aigües residuals, de les quals el 63% a l’EDAR Sud, ubicada a Sant Julià de Lòria.

Pel que fa a la qualitat biològica dels rius avaluada mitjançant la presència d’insectes i altres macroinvertebrats, els resultats indiquen que el 83% de les estacions presenten una qualitat entre excel·lent i bona segons l’índex IMMIT, utilitzat per l’Agència Catalana de l’Aigua. A més, el 72% de les estacions han estat analitzades amb el model francès I2M2. Les dades del 2024 mostren una millora respecte al 2023, ja que no s’ha detectat cap estació amb qualitat dolenta. Finalment, s’ha posat en relleu la tasca de neteja dels rius per eliminar els residus acumulats. Al llarg del 2024, s’han retirat 9,5 kg/km de residus sòlids, la mateixa quantitat que l’any 2023.

Els resultats es van donar a conèixer en el marc de la celebració de la taula rodona Gestió i ús de l’aigua, impulsada per Andorra Sostenible, en la qual van prendre part experts i professionals del país que van compartir l’experiència i coneixement sobre la qüestió de l’aigua. La cap d’àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat, Laura Coll, va ser l’encarregada de presentar els resultats i després es va celebrar la taula rodona amb la participació de Caldea, FEDA, AR+I i el comú d’Escaldes-Engordany. Aquesta activitat s’emmarca dins de les accions impulsades pel ministeri per commemorar el Dia mundial de l’aigua, que es va celebrar el 22 de març, amb motiu del qual el Govern també va posar en marxa una campanya per conscienciar sobre el consum d’aigua sota el lema L’aigua que no es v(b)eu.