La qualitat de l’aigua superficial que corre pels rius del país va ser en el 78% de les estacions de control entre excel·lent i bona durant el 2024, i en cap estació es va registrar una qualitat dolenta. Així es desprèn dels resultats obtinguts arran del control que du a terme de forma continuada al llarg de l’any el ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia sobre l’aigua d’Andorra. "La feina constant i les inversions fetes per impulsar el Pla de Sanejament de les aigües residuals ens permeten obtenir aquests resultats i afirmar que la totalitat de l’aigua del país es depura i saneja abans de retornar al riu", ha destacat el ministre, Guillem Casal. El 2024 s’han tractat 18,5 milions de metres cúbics d’aigües residuals, de les quals el 63% a l’EDAR Sud ubicada a Sant Julià de Lòria. Els resultats de la qualitat biològica del 2024 també registren una millora respecte al 2023, ja que no es constata cap estació amb qualitat dolenta, i l'any passat es va registrar una estació de qualitat dolenta.

Retirats 9,5 quilograms per quilòmetre de residus sòlids

Durant l’any 2024 es van arribar a retirar 9,5 quilograms per quilòmetre de residus sòlids, un valor idèntic al que es va extreure el 2023, ha explicat la cap d’Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat, Laura Coll, en el marc de la celebració de la taula rodona ‘Gestió i ús de l’aigua’, impulsada per Andorra Sostenible, i a la qual hi ha pres part diferents experts i professionals del país que han compartit l’experiència i coneixement sobre la qüestió de l’aigua, en una taula rodona amb la participació de Caldea, FEDA, AR+I i el comú d'Escaldes.