Els representants del Pacte d'Estat per l'Acord d'associació amb la Unió Europea s'han reunit aquesta tarda "per compartir informació relativa als intercanvis diplomàtics mantinguts amb la UE i els estats membres", segons ha informat l'executiu a través d'un comunicat. El cap de Govern, Xavier Espot, ha informat sobre els pròxims desplaçaments i trobades previstes. Concretament, el Secretari d'Estat per a les Relacions amb la UE, Landry Riba, es reunirà el 22 d'abril amb el seu homòleg espanyol, Fernando Sampedro, a Madrid. Govern informa que els representants del Pacte també han seguit avançant en la redacció del reglament sobre el referèndum. La següent reunió serà el dimecres 9 d'abril.