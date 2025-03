La majoria demana més temps per BPA

Publicat per Joan Ramon Baiges Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La majoria parlamentària es va reunir ahir amb la intenció inicial de consensuar un redactat que es posicionés contra l’anomenada amnistia que han proposat els exaccionistes majoritaris de BPA. Finalment, s’ha posposat aquest comunicat per a una pròxima reunió. Segons fonts demòcrates, alguns consellers van demanar una mica més de temps per analitzar amb profunditat la proposta, aclarint que no hi ha fissures i que ahir van acordar tornar a trobar-se per prendre una decisió definitiva.