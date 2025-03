Publicat per Iker Mons Creat: Actualitzat:

El Consell General dels Joves celebra la seva 23a edició amb la participació de més de 800 alumnes d'ESO de totes les escoles del Principat. Aquest any, per primer cop, també s’inclou The British College of Andorra en la simulació parlamentària. Les tres comissions d'alumnes han proposat una llei per la regulació estètica de les edificacions d’Andorra i per la perseveració del patrimoni, una proposta per analitzar el temps de descans actiu a les escoles i, finalment, una llei per obtenir productes anticonceptius gratuïts, la qual esperen que pugui materialitzar-se al Consell General.

Conscienciació sobre mantenir relacions segures

“Ens preocupa la nostra salut”, ha assegurat l’Elisia Casiani, una alumna de l'Escola Andorrana de Santa Coloma en la comissió sobre la gratuïtat dels anticonceptius. Explica que la proposta no vol influenciar als joves, sinó que destaquen que “els joves han de protegir-se i fer les coses amb cap”. La consellera Sílvia Riva, qui ha presidit aquesta simulació, ha destacat la importància de la iniciativa i “la seguretat amb què ho defensen atesa la seva edat”. “Seran el nostre relleu generacional al Consell General”, ha bromejat Riva. “Han demostrat una gran maduresa, són conscients del que cal fer i dels recursos limitats dels quals disposem”, assenyala la consellera.