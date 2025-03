Els animalistes reclamen més participació al parc del Maià

El director de l’ARPA, Jaume Vilamajó, ha qüestionat les declaracions del director general de FEDA, Albert Moles, que va assegurar que el disseny del parc eòlic del Maià “ha tingut en compte temes mediambientals”. Des de l’associació animalista consideren que FEDA hauria de tenir més en compte les associacions. En especial, Vilamajó delega a Apapma el lideratge en la resposta conjunta. Tanmateix, el director d’Apapma, Carles Iriarte, no s’ha posicionat encara i s’ha negat a donar declaracions al Diari.

“Què faran amb les espècies animals afectades? Cal idear un pla de reubicació”

Jaume Vilamajó, President de l’ARPA





“Cal crear un pla comú per assegurar la reubicació de la natura afectada per la construcció”, adverteix Vilamajó. Des de l’associació animalista són ferms, el diàleg ha de ser fluid “per reduir l’impacte ambiental” del parc del Maià. Per la seva part, Moles ha assegurat que cap associació ha contactat amb FEDA per expressar els dubtes que suscita la infraestructura.

Després de l’aprovació, el gener passat, del pla nacional d’infraestructures i el pla sectorial referit a les eòliques, els comuns afectats, Canillo i Encamp, han de cedir al Govern el terreny. Un cop completats els estudis previs, FEDA demanarà els permisos de rigor i es licitaran i adjudicaran les obres del parc eòlic.