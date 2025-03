Detingut a França l'assassí de tres pagesos a Espanya que havia fugit per Andorra

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Un home que va fugir per Andorra el 5 de gener de l'any passat després d'assassinar un agricultor de 84 anys a Vilanova de la Barca, Lleida, ha estat detingut a França, per la zona de Béziers, en una operació conjunta de la policia nacional espanyola, la guàrdia civil i els mossos d'esquadra. L'arrestat estava en recerca des de que va ser identificat per ser l'autor d'aquest homicidi i dos més que havien ocorregut a Tudela i a Ribaforada, a Navarra, en novembre i desembre del 2023.

La policia catalana va alertar el cos de seguretat andorrà després que l'home hagués fugit en el vehicle del padrí en direcció a la Seu d'Urgell. En la fugida es va saltar un control a Ponts i va creuar per Andorra fins a França, on ha estat finalment localitzat i detingut en una operació que es va concretar ahir amb el suport de la gendarmeria.

Fugida des de Vilanova de la Barca

El fugitiu va marxar d'Espanya després d'haver matat els tres pagesos per robar-los els vehicles. La policia veïna indica que l'home es movia per zones rurals i pernoctava a la intemperie o en espais abandonats i va emprar armes tipus matxet o similars per acabar amb les víctimes. L'últim delicte es va produir quan l'ara arrestat va intentar sostreure el cotxe del pagès quan aquest estava podant fruiters en la seva finca al Segrià. Els cossos de seguretat consideren que l'agricultor va intentar evitar el robatori i va ser atacat brutalment a la cara amb unes tisores de podar.

Gihadista d'origen marroquí

La investigació va permetre obtenir un perfil genètic de l'agressor i localitzar-lo a França. L'arrestat ha estat identificat com Allal El Mourabit, un gihadista de 54 anys d'origen marroquí i nacionalitat espanyola, que havia estat a presó el 2016 per estar relacionat amb el terrorisme islamista a Irun, al País Basc, segons informa Segre. El rotatiu indica que l'home estava en llibertat vigilada amb un braçalet telemàtic que es va treure quan va escapar des del seu domicili a Vitòria i va cometre pel camí els tres assassinats.