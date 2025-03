La CASS sufragarà els costos dels avortaments fets a l’estranger

El cap de Govern, Xavier Espot, va assegurar ahir que es treballa en una solució que permeti fer un “avançament franc” en el reconeixement dels drets de les dones i que permeti mantenir el sistema institucional. “Treballem en un sistema on l’avortament estigui despenalitzat i on hi hagi un acompanyament, que no es pugui avortar a Andorra, però sí a fora amb un rescabalament dels serveis públics a tots els nivells”, va afirmar. Concretament, Espot va afegir que el sistema públic donarà suport “a qui ho necessiti o estigui en situació de vulnerabilitat”.

D’aquesta manera, va afegir, la idea és que aquesta solució s’implementi aquesta legislatura, és a dir, en els pròxims dos anys, i posar així “el punt final” a la situació. El mandatari va fer aquestes declaracions en una entrevista al programa Cafè d’idees, que emeten Ràdio 4 i La 2 de la televisió pública espanyola i que condueix la periodista Gemma Nierga.

YOUTUBERS

La presència de youtubers espanyols a Andorra va ser un altre dels temes de l’entrevista. Espot va afirmar que “no fan res que sigui il·legal” per haver-se instal·lat al país on exerceixen la seva activitat professional i va defensar que hi ha molts estrangers que venen al Principat “no només per pagar menys impostos”, sinó també per atractius com l’alt nivell de seguretat, la qualitat de vida, “perquè tenim una de les millors sanitats del món, tres sistemes educatius públics o paratges naturals, és la suma de tot”.

“Treballem en un sistema on l’avortament estigui despenalitzat i on hi hagi un acompanyament”

Xavier Espot, Cap de Govern



El cap de Govern va indicar que pot entendre “a ulls de la gent d’aquí” les polèmiques sorgides a Espanya pel trasllat dels creadors de continguts que contribueixen i treballen al país i es beneficien d’una menor fiscalitat que l’espanyola. Però va ressaltar que “estem parlant d’un grup molt petit, el problema és la repercussió i és veritat que de vegades alguns llancen missatges que són polèmics i també viuen una mica d’això, de la polèmica, però no ens quedem amb aquesta anècdota”, va demanar.

“Si decideixes venir [a Andorra] has d’acceptar la realitat del país on vens a viure’”

Xavier Espot, Cap de Govern

​

El cap de Govern va defensar, però, la necessitat que tinguin coneixements mínims de l’idioma oficial. Xavier Espot va manifestar que “no ens fa nosa que vinguin sempre que respectin les normes del nostre país”, i es va referir a les “manifestacions al voltant de la nostra llengua oficial que no ens agraden que han tingut alguns d’ells”. Per això, va reclamar que “si decideixes venir has d’acceptar la realitat del país on vens a viure i tenir un mínim respecte per la llengua que és la nostra”.