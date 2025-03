Andorra acollirà la 7a reunió global del Mountain Partnership

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Andorra ha estat escollida com a seu de la 7a reunió global del Mountain Partnership, que tindrà lloc del 25 al 27 de març del 2026 al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. La trobada se celebrarà en paral·lel amb el 13è Congrés de Turisme de Neu, Muntanya i Benestar, en un format que permetrà sinergies entre ambdós esdeveniments. Les jornades de l’any vinent giraran al voltant del turisme i valoraran el compromís del país amb el desenvolupament sostenible i la seva expertesa en turisme de muntanya.

El Mountain Partnership és una aliança voluntària promoguda per les Nacions Unides per protegir les regions muntanyoses i millorar la qualitat de vida de les seves comunitats. Fundada l’any 2002, actualment té més de 450 membres, entre governs, organitzacions i institucions. Les seves trobades globals, que se celebren cada quatre anys, serveixen per definir les estratègies de treball conjunt i revisar els documents de governança de l’organització.

La candidatura presentada pel Govern d’Andorra ha estat l’escollida d’entre set propostes que hi havien participat.