Espot remarca que no es va intervenir BPA per pressió d'Espanya ni de la policia patriòtica

Xavier Espot ha negat cap influència d'Espanya en la intervenció de Banca Privada d'Andorra (BPA). El cap de Govern ha recalcat que "si es va intervenir BPA no va ser per cap pressió d'Espanya i la policia patriòtica" si no per un fet objectiu que va ser la nota del FinCEN que va dir que hi havia alts indicis de pràctiques de blanqueig a l'entitat, i aquests fets estan judicialitzats, segons ha manifestat en una entrevista aquest matí al programa Cafè d'idees que emet Ràdio 4 i La 2 de la televisió pública espanyola. Espot ha exposat que coneix bé el que va succeir perquè en aquella data, el març del 2015, era ministre de Justícia i Interior i ha defensat les mesures d'intervenir el banc i destituir el consell d'administració perquè l'advertència de l'organisme del Tresor dels Estats Units va provocar que es van tallar els corresponsals i es va posar en risc el sistema financer andorrà perquè cap banc no podia operar a l'estranger.

El cap de l'executiu ha remarcat que "vam intentar parar el cop" i ha recordat que els clients van poder recuperar els dipòsits i les entitats del país van poder continuar treballant. I ha insistit que "en cap moment hi va haver pressió o incidència d'Espanya per intervenir BPA". Espot ha afirmat que si la policia patriòtica va fer pressió, com evidencien algunes gravacions, a directius de BPA quan el banc estava actiu perquè entreguessin dades "això no ho nego" i ha recalcat que Andorra ha demanat l'aixecament de la immunitat diplomàtica per a la persona que pretesament va exercir aquesta coacció. Xavier Espot ha subratllat que són dos fets independents i "no barregem naps i cols, això no vol dir que la intervenció de BPA provingui d'una pretesa pressió de la policia patriòtica, que potser hi ha hagut coaccions a alguns directius quan encara existia, no dic pas que no i haurà de ser la justícia qui ho determini i no tenim cap ànim de protegir-ho". I ha emfatitzat que "això no té res a veure amb el fet, segons es diu i jo no tinc cap coneixement i per tant ho he de negar que el govern espanyol de l'època tingués algun tipus d'incidència en la intervenció de BPA i encara menys que pressionés responsables polítics andorrans per aconseguir aquesta finalitat".

Cordialitat amb Piqué

Espot també ha respost a les preguntes sobre la relació amb Gerard Piqué que ha definit com "cordial però de vegades algú s'escalfa a través de les xarxes socials" i "no tinc ànim d'allargar la polèmica". I ha insistit que considera que "el Govern ajudava molt i molt a l'FC Andorra tenint en compte que és un club privat" i que han d'entendre que l'Estadi Nacional s'ha de compatibilitzar i si vol un estadi en exclusiva se l'han de construir ells. El cap de Govern ha declarat que el diàleg "està obert i estic segur que trobarem una solució per compatibilitzar els usos i que pugui continuar jugant a Andorra, que és on ha de jugar" i que no creu que Piquè abandoni el projecte de l'FC Andorra. Alhora ha reiterat que Andorra té poques instal·lacions i que es treballar per trobar la manera que el rugbi jugui a l'Estadi Nacional i que "l'FCA pugui jugar bé a l'Estadi Nacional o al que està a Encamp que és de la Federació de Futbol". Xavier Espot ha asseverat que entén el que Piqué va dir i "no hi ha cap acritud, al contrari, agraïts amb el Gerard Piquè i que hagi cregut en aquest club històric i el que volem és que l'FC Andorra prosperi i guanyi molts títols".

Els youtubers no fan "res il·legal"

La presència de youtubers espanyols a Andorra ha estat un altre dels temes de l'entrevista a Catalunya. Espot ha afirmat que "no fan res que sigui il·legal" per haver-se instal·lat al país on exerceixen la seva activitat professional i ha defensat que hi ha molts estrangers que venen al Principat "no només per pagar menys impostos" sinó també per atractius com l'alt nivell de seguretat, la qualitat de vida, "perquè tenim una de les millors sanitats del món, tres sistemes educatius públics o paratges naturals, és la suma de tot".

El cap de Govern ha indicat que pot entendre "a ulls de la gent d'aquí" les polèmiques sorgides a Espanya pel trasllat dels creadors de continguts que contribueixen i treballen al país. I ha ressaltat que "estem parlant d'un grup molt petit, el problema és la repercussió i és veritat que de vegades alguns llancen missatges que són polèmics i també viuen una mica d'això, de la polèmica però no ens quedem amb aquesta anècdota", ha demanat. Xavier Espot ha manifestat que "no ens fa nossa que vinguin sempre i quan respectin les normes del nostre país i han de ser residents fiscals", i s'ha referit a les "manifestacions al voltant de la nostra llengua oficial que no ens agraden que han tingut alguns d'ells". Per això, ha reclamat que "si decideixes venir has d'acceptar la realitat del país on vens a viure i tenir un mínim respecte per la llengua que és la nostra".