La Universitat d'Andorra acollirà les primeres Jornades de microbioma i immunoteràpia del càncer

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Les primeres jornades de microbioma i immuterapia del càncer se celebraran a Andorra del 7 al 9 de maig, organitzades pel Centre de Diagnòstic Biomèdic (CDB) de l’Hospital Clínic de Barcelona – Universitat de Barcelona, la Universitat d'Andorra i Cellab – CDMO. Les jornades tenen com a principal objectiu proporcionar als professionals sanitaris una comprensió integral sobre la interacció entre la microbiota i el sistema immune, així com les aplicacions clíniques de la immunoteràpia, a través de sessions pràctiques i teòriques. Els participants tindran l’oportunitat d’explorar tècniques avançades com la teràpia amb cèl·lules CAR-T i la combinació de diverses estratègies immunològiques per optimitzar els resultats clínics, apunta la Universitat d'Andorra.

Experts de l'Hospital Clínic de Barcelona



La Universitat d’Andorra serà l’escenari d’aquest programa formatiu que comptarà amb la direcció acadèmica del cap de servei d’anatomia patològica, el doctor Antonio Martínez, del cap de servei d’immunoteràpia, el doctor Manel Juan i del cap de servei de microbiologia, el doctor Climent Casals, de l’Hospital Clínic de Barcelona. El curs també compta amb la col·laboració del doctor Adrià Archilla de la Universitat d’Andorra, i de la doctora Cristina Royo i el doctor. David Vilanova, del SAAS.