El Thyssen reprendrà el projecte del Gastro Art a l'abril

El Museu Carmen Thyssen reprendrà, a partir de l'abril, el projecte Gastro Art. Així ho ha anunciat a través d'un comunicat, on informa que l'Atelier by Aitor Estela presentarà "una proposta especial", on els assistents podran degustar una selecció de còctels. La sessió també inclourà una visita guiada per descobrir l'art de combinar gastronomia i l'art visual. L'activitat, que se celebrarà el dijous 10 d'abril, tindrà un preu de 30 euros amb un aforament limitat de 20 persones. "A través del Gastro Art volem oferir una experiència completa en què els visitants puguin gaudir tant de l'art com de la cultura culinària, en aquest cas, a través dels còctels", assenyala el responsable d'Organització i adjunt a la gerència, Martí Pons.

El cartell del taller de Sant JordiMCTA

Més activitats a l'abril

No serà l'única activitat que el Thyssen celebrarà durant un mes d'abril atapeït d'actes. El dimecres 23 d'abril, per la diada de Sant Jordi, el museu muntarà una paradeta de llibres a la Plaça Coprínceps. Per finalitzar, el 26 d'abril, es clourà la programació amb un taller dedicat a Sant Jordi, on els participants crearan un punt de llibre personalitzat que celebri aquesta tradició.Abans, el 5 d'abril hi haurà un taller de decoració de cartes de pòquer inspirades en l'obra 'El Mag Barrok', del català Modest Cuixart.