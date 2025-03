Setze alumnes del Campus de Creand Fundació marxen d'Erasmus

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Setze alumnes del Campus de l'Experiència impulsat per Creand Fundació, per a persones més grans de 50 anys, participaran en el programa Erasmus+ Sènior de la Unió Europea. Es tracta d'un programa de mobilitat que permet fer una estada formativa a universitats de França, Croàcia, Irlanda, Itàlia o Polònia. La formació és d'una setmana i els alumnes reben una ajuda, tan per al viatge com per l'estada. Són alumnes que cursen el tercer i últim curs del grau Sènior universitari, desenvolupat conjuntament amb la Universitat Internacional de Catalunya.