Salut impulsa una campanya de vacunació contra la varicel·la per a joves

El ministeri de Salut engegarà, abans de les vacances escolars de Setmana Santa, una campanya de vacunació contra la varicel·la dirigida a la població d’entre 11 i 17 anys que no ha passat la malaltia i no està vacunada. Els vaccins s’administraran de forma gratuïta als centres escolars, en el cas dels alumnes en edat d’escolarització obligatòria, i als centres d’atenció primària per a la resta de joves menors de 18 anys, segons va informar el ministeri. En total, està previst vacunar prop de 1.500 alumnes de tots els sistemes educatius entre aquest curs escolar i el vinent. L’objectiu és controlar el nombre de casos i reduir el risc de complicacions si es contagien.

Les famílies rebran una carta uns dies abans de la data prevista per l’administració per tal d’informar-les sobre la campanya de vacunació contra la varicel·la i perquè puguin omplir el formulari de consentiment per tal de vacunar els fills al centre escolar.