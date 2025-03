Oberta l'agenda de les visites gratuïtes a la nova seu del Consell General

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El tancament de la Casa de la Vall, a partir de l'1 d'abril, ha propiciat que Govern obri l'agenda per poder reservar les visites guiades a la nova seu del Consell General, que s'oferiran els dimarts, dimecres i divendres, de les 10 a les 14 hores, de forma gratuïta i estan destinades a particulars, col·lectius i grups d'agències de viatges. Les visites es podran reservar en català, espanyol, francès i anglès, apunta l'executiu, i tindran una durada aproximada de 45 minuts, on es farà un recorregut per les estances del Consell General, alhora que es dura a terme una aproximació de la història d'Andorra i l'evolució del seu sistema polític.

L'àrea de museus i monuments del Govern, continuarà oferint els tallers didàctics destinats als escolars andorrans i de fora del país, amb l'objectiu de mantenir i reforçar els vincles entre els infants i la història del Principat, explica Govern, apuntant que els dos guies culturals de l'àrea de museus que treballen actualment a Casa de la Vall, atendran de manera alternativa les visites guiades a la nova seu del Consell General i també donaran suport als museus i monuments gestionats per l'executiu.

El tancament de la Casa de la Vall per a la seva rehabilitació no afectarà la programació de la vuitena edició de Canya als museus, promoguda per Govern i que està en marxa des del mes de febrer i acabarà al juny, apunta Govern, tot explicant que un cop es reobri el monument, està previst dur a terme múltiples accions per donar a conèixer la renovació de la Casa de la Vall a tots els ciutadans i turistes del país.