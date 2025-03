L'ambaixada francesa acull el comiat de l'ambaixador Jean-Claude Tribolet

Publicat per Blanca Castellví Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

L'ambaixada francesa ha acollit aquest matí l'acte de comiat de l'ambaixador Jean-Claude Tribolet. En el seu discurs ha repassat la crisi sanitària de la covid, que va impactar directament en la seva arribada com a ambaixador a Andorra i el treball que ha estat fent en qüestió de l'aposta per la llengua i la cultura franceses al país. En l'acte de comiat, hi han estat presents bona part de l'esfera política del país, amb diversos consols.