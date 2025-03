La Fageda: estratègies per ser competitiu sense renunciar als valors socials amb Iñigo Gallo

Publicat per Agències Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Com pot ser competitiu al mercat sense perdre la seva essència un projecte social? Quines estratègies pot aplicar per diferenciar-se de les grans marques? Aquestes són algunes de les preguntes que ha abordat aquest dimarts el professor adjunt del departament de Direcció Comercial de l'IESE Business School, Iñigo Gallo, durant la masterclass 'La Fageda: quan un projecte social és també competitiu', que s'ha celebrat a l'Edifici Creand en el marc de les activitats organitzades per la Càtedra Creand d'Emprenedoria i Banca a l'IESE.

Durant la jornada, Gallo, amb un doctorat en Management per l’Anderson School of Management de la Universitat de Califòrnia (UCLA) i una àmplia experiència en consultoria estratègica, ha ofert una sèrie d'exemples pràctics i casos reals al públic present a través d’una sessió centrada en el mètode del cas, que consisteix en presentar als participants una situació empresarial concreta on han de prendre decisions i defensar una postura a partir de la discussió en grup. D'aquesta manera, el professor de l'IESE ha conduït la sessió al voltant del les aportacions dels participants.

"La Fageda no té una fórmula secreta per aconseguir l'èxit, però creu en fonaments filosòfics clars sobre la visió de la persona, la malaltia, la capacitat i la discapacitat, i de com l'activitat econòmica ha d'estar orientada a millorar la vida de les persones. Penso que també és fonamental no perdre de vista que la rentabilitat ha d'estar al servei d'un objectiu social més ampli" ha destacat Gallo. "La Fageda, de fet, està oberta a compartir les seves idees amb altres iniciatives socials i a oferir jornades d'emprenedors socials per compartir experiències. A més, dins de l'empresa, treballen perquè tothom estigui alineat amb els seus fonaments ideològics i amb les idees del fundador mitjançant sessions internes" ha afegit. De fet, Gallo, ha assegurat que, allà on malauradament hi hagi persones en risc d'exclusió social, sempre hi haurà espai per a iniciatives d'aquest estil.

La recerca de Gallo, de fet, se centra en les diferències entre les compres experiencials i les compres materials. Més específicament, l'expert en comportament del consumidor ha estudiat i publicat en diverses revistes especialitzades sobre com aquestes diferències influeixen en la manera com els consumidors avaluen i trien entre experiències i productes, tot abordant temes com la gestió de la incertesa en les compres experiencials, l'impacte del preu i els tipus de publicitat més eficaços per a cada tipus de compra.