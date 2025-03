Detingut un turista per amenaçar el recepcionista d’un hotel al Pas de la Casa

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Un home de 42 anys va ser arrestat durant la matinada de diumenge a dilluns per amenaçar de mort el recepcionista de l’hotel on s’allotjava, al Pas de la Casa. Es trobava en estat d’embriaguesa i quan els agents es van presentar al lloc dels fets per procedir a la detenció va mostrar resistència. Durant el trasllat, va reiterar les amenaces i els insults als uniformats, mentre colpejava amb violència el cotxe policial, arribant a trencar la finestra posterior del vehicle a base de puntades de peu.

Durant el cap de setmana, a Soldeu, una dona va ser detinguda per conduir sota els efectes de l’alcohol amb una taxa de 2,13 grams. Els agents van aturar la conductora, de 42 anys, a la carretera general 2 per circulació indeguda. Dues persones més van ser arrestades, un turista de 27 anys, a Ransol, per un positiu d’1,84 grams d’alcohol, i un home a Encamp. A més, dos joves, de 24 i 27 anys, van ser arrestats en un local d’oci nocturn al Tarter per dur mitja pastilla d’èxtasi.

Diumenge a la nit es va produir un nou cas de violència de gènere. Un home de 38 anys va agredir la seva dona al domicili que compartien a Encamp. La mateixa víctima, després d’haver estat agredida, va alertar dels fets el cos de seguretat.