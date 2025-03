Beques per la igualtat

Publicat per

El sector de la informàtica i l’electricitat estan molt masculinitzats. És per això que la companyia Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA) vol augmentar la presència femenina en aquests àmbits i ha decidit atorgar una beca anual a una estudiant perquè cursi el bàtxelor d’informàtica a la Universitat d’Andorra i una altra a qui estudiï la formació professional en especialitat elèctrica (Melec) del Lycée Comte de Foix.

L’objectiu del conveni que van signa ahir FEDA, l’UdA i el Lycée és fomentar la igualtat en aquests dos camps de treball. Les xifres d’estudiants femenines en aquests estudis, actualment, són molt baixes, ja que només el 10% del bàtxelor el cursen dones i dels 12 alumnes del Melec només hi ha una noia. A més, el rector de l’UdA va assegurar que el grau d’informàtica és el “més masculinitzat”.

La beca FEDA per a dones informàtiques estarà dotada amb un ajut anual de 1.686 euros que anirà destinat a cobrir el cost de la matrícula. A més, també s’atorgaran 450 euros al mes per finançar les despeses derivades de l’estudi. Aquest segon ajut tindrà una durada de 10 mesos i es podrà renovar fins als 30 mesos. L’alumna becada també podrà treballar a l’empresa amb un contracte de pràctiques durant l’estiu i el primer any un cop finalitzats els estudis.

La beca per a dones electricistes, en canvi, proveirà un ajut de 200 euros mensuals durant 10 mesos. També s’oferirà la possibilitat de fer pràctiques a la companyia i un contracte d’entre 6 i 12 mesos en finalitzar els estudis.

La convocatòria per a les noies que vulguin optar a la beca s’obrirà el 22 d’abril.

La companyia elèctrica tira endavant la iniciativa per visibilitzar uns llocs de treball en què es necessiten professionals, tal com va indicar el director general de FEDA, Albert Moles i, a la vegada, “igualar el màxim l’equilibri entre homes i dones”. Per posar-ho en xifres, l’empresa elèctrica consta d’una plantilla en què només el 25% del personal són dones i pel que fa als càrrecs directius serien aproximadament el 23%.