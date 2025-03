Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Un accident entre dues motocicletes i un vehicle de matrícula andorrana ha tingut lloc a l'avinguda Tarragona, davant de l'estació d'autobusos, aquest vespre. La policia ha rebut l'avís a les 19.43 hores i s'ha desplaçat al lloc dels fets amb una patrulla, on també hi ha assistit els agents comunals per reorganitzar el trànsit. Es desconeixen les causes de l'accident i el nombre de ferits.